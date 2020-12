Russia: omicidio insegnante francese Paty, autorità cecene negano accuse di apologia di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni diffuse sui media in merito alla presunta apologia del terrorismo da parte delle autorità della Cecenia non sono in alcun modo giustificate. È quanto affermato dal consigliere della presidenza cecena, responsabile del Dipartimento regionale per l'informazione e la stampa, Akhmed Dudayev. Il funzionario ha così commentato le informazioni diffuse dai media in seguito ai funerali in Cecenia di Abdullah Anzorov, noto per aver decapitato alla periferia di Parigi l'insegnante francese Samuel Paty "reo" di aver mostrato nel corso di una lezione sulla libertà di parola vignette satiriche su Maometto. "Non c'è stata alcuna giustificazione per l'omicidio dell'insegnante di francese. Il governatore della Repubblica cecena, Ramzan Kadyrov, subito dopo l'attacco terroristico in Francia, lo ha inequivocabilmente condannato. Ma ha anche criticato le azioni delle autorità francesi che hanno provocato l'incidente. Se non avessero sostenuto il vilipendio della religione, Abdullah Anzorov, cresciuto nella società francese, non avrebbe intrapreso tali azioni illegali. L'insegnante sarebbe vivo, e anche questo giovane", ha dichiarato Dudayev all'agenzia di stampa "Chechnja Segodnja". (segue) (Rum)