- Dudayev ha sottolineato che alcuni media hanno presentato l'opinione dei parenti e degli amici di Abdullah Anzorov, espressa in onda sull'emittente regionale "GTRK-Groznij", come la posizione ufficiale del canale televisivo. I media locali, in linea con la posizione di diverse personalità della comunità politica e religiosa cecena, definiscono Abdullah Anzorov "vittima di una provocazione". Il 16 ottobre in un sobborgo di Parigi, il diciottenne ha decapitato l'insegnante Paty. In seguito il ragazzo originario della Cecenia è stato ucciso in uno scontro con l polizia. Il 7 dicembre è stato sepolto nel villaggio di origine Shalazhi. Il Cremlino ha definito "l'unico punto di vista corretto" la condanna dell'assassinio dell'insegnante francese. (Rum)