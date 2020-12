Cina: premier Li, performance economica resterà stabile e sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, Li ha ricordato la quinta tavola rotonda "1+6" a cui ha partecipato il mese scorso con i capi di sei principali organizzazioni economiche, inclusa Georgieva. Il premier cinese ha sottolineato che tutti i partecipanti all'incontro hanno confermato la loro dedizione a sostenere il multilateralismo e lavorare insieme per far fronte alle sfide globali. "Il Fmi ha svolto un ruolo importante nel promuovere il libero scambio e stimolare la crescita economica globale, e l'organizzazione dovrebbe continuare a sforzarsi di costruire consensi multilaterali. La Cina, in quanto più grande paese in via di sviluppo del mondo, continuerà a fornire contributi in questo senso", ha aggiunto. Georgieva ha evidenziato l'importante ruolo che la Cina ha svolto nel commercio, promuovendo la ripresa economica globale, la riduzione della povertà e il raggiungimento di una crescita a basse emissioni di carbonio. "Il Fmi è disposto a rafforzare la cooperazione con la Cina e sostenere congiuntamente il multilateralismo nel fornire impulso alla ripresa del commercio globale e incoraggiare la ripresa economica mondiale", ha affermato. (Cip)