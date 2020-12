Auto: Honda ferma la produzione in Regno Unito causa carenze nell'approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marchio automobilistico giapponese Honda ha annunciato la sospensione della propria produzione nel Regno Unito a partire da oggi, a causa della carenza di parti nel Paese dovuta ai ritardi nella loro importazione. Tali ritardi sarebbero dovuti ai ritardi causati dall'ingolfamento dei porti britannici, bloccati dall'eccesso di merce in transito dovuto al netto aumento degli ordini in entrata nel Regno Unito, in una corsa da parte delle aziende ad effettuare quanti più ordini possibili dall'estero prima dell'uscita del Regno Unito dal mercato unico europeo, che avverrà il 31 dicembre. Nella giornata di ieri si sono registrate intense code di autotreni nel Kent per il quarto giorno in due settimane, con il record di 8 chilometri di coda registrati dieci giorni fa sull'autostrada M20, che collega il Paese all'imbocco dell'Eurotunnel a Folkestone. Le code sono state provocate dai test del nuovo sistema doganale di controllo delle merci da parte delle autorità francesi. (Rel)