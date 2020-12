Recovery: Boccia su Bonetti, se si dimette se ne assumerà la responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti, di Italia viva, è pronta a dimettersi "se ne assumerà la responsabilità, come il suo partito". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ad "Agorà" su Rai3, commentando le parole della ministra che si è detta pronta a dimettersi se il governo non farà marcia indietro sulla task force per il Recovery fund. "Trovo indecente che si discuta di alchimie politiche con il Paese in piena pandemia", ha sottolineato. "Credo molto nell'alleanza progressista tra la sinistra, il M5s stelle e i partiti che ci credono. Se non ci sono più le condizioni la strada maestra è ridare la parola agli italiani", ha spiegato Boccia. (Rin)