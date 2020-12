Brexit: probabile salita dei prezzi al consumo causa ritardi nei porti britannici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo diverse imprese di import-export britanniche, una crisi globale dell'industria delle spedizioni e l'aumento degli ordini dall'estero da parte delle aziende prima che il Regno Unito esca definitivamente dal mercato unico europeo starebbe causando un aumento dei costi di spedizione verso Regno Unito, e i consumatori britannici potrebbero presto dover fare i conti con un aumento del prezzo dei beni importati. L'accumulo di merce inevasa ai porti di Felixstowe e Southampton infatti starebbe causando "importanti ritardi" secondo diversi rappresentanti dell'industria della logistica, i quali hanno recentemente scritto al ministero dei Trasporti per chiedere aiuto per liberare i porti dagli accumuli di merce. Secondo essi, il sistema dei porti britannici sarebbe al momento "non funzionante", e il colpo di grazia sarebbe arrivato proprio dall'aumento delle importazioni fatto dalle imprese britanniche in vista della fine del periodo di transizione della Brexit, prevista per la fine dell'anno. (Rel)