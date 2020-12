Francia: premier Castex, islamismo radicale è ideologica politica nemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nemico della Repubblica francese è un'ideologia politica che si chiama islamismo radicale. Lo ha detto in un'intervista rilasciata la quotidiano "Le Monde" il primo ministro francese, Jean Castex, parlando del progetto di legge contro il "separatismo islamista", che viene presentato oggi al Consiglio dei ministri. Il testo "ha per natura una portata generale e di lungo termine. Ogni ideologia politica che si posizionerebbe contro i valori della Repubblica sarà colpita, anche se oggi è l'islamismo radicale che cerchiamo di combattere con tutti i mezzi", ha detto il capo del governo, secondo il quale "la sicurezza è la garanzia assoluta della libertà". Castex, che terrà oggi una conferenza stampa per presentare il progetto, garantisce che non verrà fatto "l'amalgama tra l'islamismo radicale e i musulmani", sottolineando che questi ultimi sono "tra le prime vittime di questa ideologia". Sulle critiche rivolte al presidente Emmanuel Macron, tacciato da alcuni quotidiani come il "New York Times" di essere "illiberale", Castex spiega che si tratta di accuse "totalmente infondate". È straordinario che il paese che difende la libertà d'espressione, protegge il diritto di fare caricature, venga presentato da alcuni come quello che minaccia questa o quella religione", ha dichiarato il primo ministro.(Frp)