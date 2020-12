Tunisia: a breve il premier Mechichi si recherà in Italia e in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro tunisino, Hicham Mechichi, ha presieduto ieri al palazzo del governo, nella Kasbah, un Consiglio dei ministri ristretto, convocato per esaminare la cooperazione italo-tunisina e franco-tunisina. Il primo ministro ha sottolineato che questo Consiglio serve a preparare la prossima visita in Francia e in Italia prevista a metà di questo mese in risposta agli inviti dei rispettivi omologhi, secondo quanto riferisce una nota dell'esecutivo del Paese nordafricano. Mechichi ha evidenziato la profondità delle relazioni bilaterali che legano la Tunisia con l’Italia e con la Francia in molti campi, oltre ad ospitare un'importante comunità tunisina che contribuisce ad arricchire il rapporto con questi Paesi.(Tut)