Ue: premier Orban, Polonia e Ungheria hanno una chance di vittoria sul bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo sul legame tra fondi europei e rispetto dello stato di diritto è alla portata di Polonia e Ungheria. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, che ieri sera ha incontrato nella capitale polacca l'omologo Mateusz Morawiecki. Una foto li ritrae alla presenza anche del vicepremier polacco e leader di Diritto e giustizia (PiS) Jaroslaw Kaczynski. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", Orban ha detto che c'è una chance di chiudere la questione al vertice europeo di domani e venerdì. "Abbiamo la possibilità di una vittoria polacco-ungherese", sono le sue parole. Il premier ungherese ritiene che le posizioni di Polonia e Ungheria, della presidenza di turno tedesca dell'Ue e dei governi di alcuni altri Stati membri siano ora più vicine rispetto a qualche giorno o settimana fa. Ha ribadito inoltre che le questioni di carattere finanziario e quelle che riguardano l'osservanza dello stato di diritto vanno tenute separate. Il rischio è altrimenti che meccanismi a tutela di quest'ultimo vengano usati contro gli Stati membri per l'inosservanza delle politiche europee su temi legati al genere e ai migranti. Sia Varsavia, sia Budapest reputano che si possano rispettare efficacemente i trattati Ue, l'interesse nazionale e l'accesso ai finanziamenti europei. Tuttavia, il mantenimento di un conflitto aperto e il rischio di un veto da parte loro non è positivo per l'Europa e un accordo è necessario al più presto, ha affermato Orban. (Vap)