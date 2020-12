Russia: Duma adotta in prima lettura bozza ampliamento i poteri della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Duma di Stato della Federazione Russa (camera bassa del Parlamento) hanno adottato in prima lettura un disegno di legge che amplia i poteri delle forze di polizia. È quanto si apprende dalle informazioni pubblicate sul sito web della Duma. "Il disegno di legge è volto a rafforzare le garanzie per la protezione dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini, migliorando le attività pratiche degli agenti di polizia per prevenire e reprimere crimini e altri reati, chiarendo e specificando i loro doveri e diritti, escludendo le norme di natura incerta dalla legislazione di settore", si legge nel documento. Il disegno di legge consente agli agenti di polizia il diritto di ispezionare la scena di un incidente, il territorio, i locali, i veicoli, gli oggetti e i documenti nel quadro delle indagini mirate a verificare le informazioni e le dichiarazioni su eventuali incidenti. Si amplia inoltre l'elenco delle circostanze in cui la polizia ha facoltà di aprire il fuoco.(Rum)