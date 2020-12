Sicurezza: Conte, contrastare “nesso politico” tra Schengen e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia condivide la necessità di una maggiore collaborazione in ambito europeo in materia di sicurezza ma contrasta il “nesso politico” tra “Schengen e immigrazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. “L’Italia condivide la necessità di una maggiore collaborazione in ambito europeo tra le forze di polizia e agenzie di intelligence. Il nostro Paese concorda con l’azione continentale di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione anche attraverso le rimozione di contenuti terroristici in rete”, ha chiarito il primo ministro. “Contrastiamo, invece, perché inappropriato il nesso politico tra Schengen e immigrazione riproposto recentemente in materia di sicurezza”, ha aggiunto.(Res)