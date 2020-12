Turchia: Conte, Ue parli con una sola voce per non innescare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve parlare con “una sola voce” alla Turchia. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. “Ritengo essenziale che l'Ue parli con una sola voce, unita, solidale, credibile” nei confronti della Turchia. "I segnali dovranno essere chiari e dovranno cercare di non innescare dinamiche di escalation che non vogliamo", ha aggiunto il capo del governo sottolineando che sul tema dei rapporti con Ankara è necessario “favorire un’agenda positiva giacché alimentare tensioni non è l’interesse dell’Ue”.(Res)