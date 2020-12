Recovery: Bonetti su task force, pronta a dimissioni senza tutela processo democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ministro ho giurato sulla Costituzione italiana, che prevede un processo democratico che deve essere tutelato e mantenuto: nel momento in cui non fossi più nelle condizioni di rispettare questo giuramento, anche per coscienza personale, rassegnerei le dimissioni. Lo afferma la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti su Radio Capital, rispondendo a una domanda sulle sue eventuali dimissioni qualora il premier Giuseppe Conte non fosse disposto a ripensare l'utilizzo di una task force per il piano relativo al Recovery plan. "Riteniamo che per essere al servizio del nostro paese dobbiamo lavorare insieme per fare progetti concreti per rilanciare l'Italia: serve farlo come governo, che deve essere guidato dall'indirizzo del parlamento, cioè dai cittadini che lo hanno eletto", aggiunge Bonetti.(Rin)