Brexit: Conte, accordo commerciale con Regno Unito importante ma non "a ogni costo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo commerciale fra Unione europea e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione post Brexit rimane un tema importante ma non deve avvenire “a ogni costo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. “Serve anche una governance coerente che impedisca il ripetersi di complicazioni come quelle create dalla legge del mercato interno sul confine nordirlandese”, ha detto Conte. “Dato il quadro d’incertezza emerso dai recenti colloqui, risulta ancor più essenziale il lavoro dell’Italia con tutti gli Stati membri in merito alle misure di comunicazione in vista della fine del periodo transitorio, preparandosi a tutti gli scenari possibili”, ha detto il presidente del Consiglio. (Res)