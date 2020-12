Polonia: ministro Esteri valuta la possibilità di un compromesso sul bilancio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Polonia un compromesso sul bilancio europeo è possibile, purché il meccanismo di condizionalità sia puntualmente circoscritto. E' il parere espresso dal ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, intervistato dall'emittente "Polskie Radio". "Polonia e Ungheria hanno punti di vista simili in tema di fondi comunitari e meccanismo di condizionalità", ovvero che si debbano "difendere tanto il funzionamento dei trattati europei, quanto le conclusioni del Consiglio Ue dello scorso luglio", ha detto Rau. Inoltre, un compromesso deve prevedere che "la condizionalità sia circoscritta esclusivamente alla tutela del bilancio Ue", ossia deve difenderlo "contro attività di carattere penale e che hanno lo scopo di appropriarsi indebitamente dei fondi". Se così sarà, "ciò è una base molto concreta per un compromesso, ma se la direzione intrapresa sarà un'altra, allora "un'intesa nel corso dei prossimi due giorni non ci sarà e la procedura verrà probabilmente prolungata", ha detto il ministro. Rau non ha escluso che in tal caso i negoziati proseguano dopo l'inizio della presidenza di turno portoghese dell'Ue. (Vap)