Regno Unito: governo sospende dazi sulle importazioni post Brexit dagli Usa

- Il governo britannico ha annunciato la sospensione dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti per varie categorie merceologiche, scrive "The Times", in un tentativo di persuadere la Casa Bianca a rimuovere i pesanti dazi al momento in vigore negli Usa sull'importazione di whisky britannico. La ministra del Commercio Liz Truss infatti ha sottolineato nella serata di ieri come il Regno Unito sia "una nazione indipendente", annunciando il proprio piano di abbandonare la politica europea di imporre dazi per un valore di miliardi di dollari sulle importazioni dagli Stati Uniti. Lo scorso anno, l'Organizzazione mondiale del commercio aveva concesso agli Stati Uniti di imporre tariffe sull'importazione di beni europei per un valore di oltre 7,5 miliardi di dollari (circa 6,2 miliardi di euro), dopo che l'Unione era stata accusata di aver finanziato illecitamente l'azienda aeronautica Airbus, a svantaggio della statunitense Boeing. (segue) (Rel)