Regno Unito: governo sospende dazi sulle importazioni post Brexit dagli Usa (2)

- Come forma di ritorsione, l'amministrazione Trump aveva imposto pesanti dazi su un vasto catalogo di prodotti europei, dai formaggi francesi ai whisky scozzesi, ma a sua volta l'Unione europea aveva risposto con pesanti tariffe sull'importazione di prodotti aeronautici, strumenti per le costruzioni e prodotti agricoli dagli Stati Uniti. Il Regno Unito sospenderà però le tasse sull'importazione di beni statunitensi, nell'intenzione di "ridurre l'escalation" del conflitto con gli Stati Uniti e "migliorare le nostre relazioni commerciali tirando una linea su quanto accaduto sinora", ha dichiarato Truss. Il Regno Unito comunque ha affermato che manterrà i dazi europei imposti in seguito alle tasse sulle importazioni di acciaio e alluminio introdotte dal presidente Trump, i quali coprono prodotti americani quali bourbon, motociclette di lusso e jeans. (Rel)