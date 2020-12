Slovacchia: ministro Sanità, ci sarà una nuova serrata anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovacchia ci sarà una nuova serrata contro la pandemia di coronavirus. Lo ha affermato il ministro della Sanità, Marek Krajci, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Il ministro ha però aggiunto che la data e i dettagli relativi alla serrata saranno resi noti soltanto dopo la riunione del Consiglio dei ministri di quest'oggi. Krajci ha sottolineato che la situazione è seria e negli ospedali i pazienti sono in aumento. Si tratta di un parere già condiviso ieri da Jan Mikas, a capo del servizio sanitario slovacco. Prima della riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Richard Sulik. Il titolare del dicastero ha dichiarato che sarebbe bene che le misure per il contenimento della pandemia avessero "un capo e una coda". "Vorrei vedere un piano d'azione che ci mostri come uscire dalla crisi e come procedere in futuro, anziché contenere misure ad hoc", ha fatto sapere Sulik, critico sulla risposta del governo alla pandemia negli ultimi tre mesi. (Vap)