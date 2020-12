Cina: Covid, provincia Sichuan avvia vaccinazione di emergenza per 12 gruppi ad alto rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il giornale, il prossimo gruppo di persone a cui verrà data la priorità per la vaccinazione sono i gruppi vulnerabili come gli anziani, che dovrebbero essere vaccinati all'inizio del prossimo anno. Luan Rongsheng, vicecapo della squadra di controllo dell'epidemia con il ministero della Salute locale, ha affermato che se il tasso di vaccinazione raggiunge l'80 per cento fra la popolazione, sarà difficile che il virus circoli di nuovo. Il vaccino costa 200 yuan (poco più di 30 dollari) per dose, lo stesso di quello utilizzato in precedenza per casi di emergenza nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. (Cip)