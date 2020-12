© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedo se in un Paese normale possa accadere che un ministro dell’£conomia si presenti all’Eurogruppo per dare l’assenso dell’Italia" alla riforma del Mes "senza alcun mandato parlamentare". Lo ha affermato il deputato della Lega, Claudio Borghi, nel corso della discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020. (Rin)