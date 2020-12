Turchia: Delmastro (Fd'I), Di Maio e Conte appoggino Grecia su embargo armi e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel vertice Ue del 10 - 11 dicembre la Grecia chiederà di imporre un embargo sulle armi e nuove sanzioni contro la Turchia del Sultano Erdogan. Al vertice di ottobre, analoga richiesta è stata incredibilmente bloccata, fra gli altri, dall'Italia. Di Maio e Conte dismettano i panni dei maggiordomi di Erdogan e stiano al fianco della Grecia". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in commissione Esteri. "Appoggino la richiesta di embargo sulle armi al Sultano, che vorrebbe scaricarle contro nazioni europee come Cipro, e pretendano - con la Grecia - una pioggia di sanzioni e la revoca dello status di candidato all'Unione Europea della Turchia, che frutta miliardi di contributi utilizzati dal regime per alimentare lo scontro di civiltà", prosegue il deputato. "L'Italia - spiega ancora Delmastro - esca da quella posizione marginale e imbelle in cui è confinata per via del duo tremebondo Di Maio - Conte che garantisce ad Erdogan di spadroneggiare in Libia, pregiudicare i nostri interessi energetici e di sicurezza nazionale, e continuare ad interpretare il ruolo di Sultano che agita l'islam radicale contro la nostra civiltà".(Com)