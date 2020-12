Governo: Conte, confronto aperto con l’opposizione, maggioranza sia coesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto tra il governo intende mantenere aperto il confronto con l’opposizione. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. "Spesso ho rivolto un appello in questa Aula all'opposizione e devo riconoscere che in alcuni passaggi questi appelli hanno trovato ascolto. Il tavolo del confronto da parte del governo rimane sempre aperto", ha spiegato Conte aggiungendo: “Ma il governo deve avere la massima coesione tra le forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa e a fare il proprio lavoro”. Secondo Conte, “è senz’altro salutare che sia fatto il confronto con spirito costruttivo e che non ci faccia disperdere energie”.(Res)