Covid: Fondo russo investimenti diretti, azienda ucraina disposta a cooperare su vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e il Centro Gamaleya hanno annunciato la loro disponibilità a produrre il vaccino contro il coronavirus Sputnik V e presentare i documenti per la sua registrazione in Ucraina. È quanto si apprende da un comunicato dell’Rdif, nel quale si specifica che messaggio gli impianti di produzione dell'azienda farmaceutica Biolek sono già pronti. L'impianto farmaceutico di Kharkiv, a sua volta, ha dichiarato di non aver ancora firmato un contratto per la produzione del vaccino russo, ma è potenzialmente pronto in caso di ottenimento della registrazione in Ucraina. Il direttore dell'Rdif, Kirill Dmitriev, ha sottolineato che la parte russa sarà pronta per iniziare le consegne quando l'Ucraina fornirà il permesso. "Chiederemo un permesso in modo che questo mese il vaccino possa già essere prodotto in Ucraina e fornito ai mercati esteri, come la Bielorussia. E nel tempo, se ci sarà un permesso appropriato dall'Ucraina, questo vaccino può certamente essere consegnato anche al mercato ucraino", ha dichiarato. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha confermato la possibilità di fornire il farmaco all'Ucraina e ha affermato che la produzione del vaccino dipende dal rilascio delle autorizzazioni dalle autorità del Paese.(Rum)