Usa-Taiwan: Washington annuncia nuova fornitura di armi per 280 milioni di dollari

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato di aver approvato la vendita a Taiwan di un Field Information Communications System (Fics) e di relativi sistemi militari per un costo stimato di 280 milioni di dollari. La Defense Security Cooperation Agency (Dsca) del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato in un comunicato stampa di aver consegnato la certificazione richiesta per notificare la vendita al Congresso. "Questa proposta di vendita è concepita per fornire comunicazioni mobili e sicure. Contribuirà all'obiettivo del destinatario di modernizzare la capacità di comunicazione militare a sostegno della sua missione e delle sue esigenze operative", si legge nel comunicato stampa. Il ministero degli Affari esteri di Taiwan ha confermato di aver ricevuto formalmente un avviso dal governo degli Stati Uniti in merito alla vendita. "Si tratta dell'undicesima vendita di armi del presidente Donald Trump a Taiwan da quando è entrato in carica nel gennaio 2017 e il sesto nel 2020", ha ricordato il ministero. (segue) (Nys)