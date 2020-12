Usa-Taiwan: Washington annuncia nuova fornitura di armi per 280 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dicastero ha caratterizzato la nuova fornitura come un riconoscimento da parte del governo degli Stati Uniti della necessità di aiutare Taiwan a rafforzare le proprie capacità di difesa in conformità con il Taiwan Relations Act (Tra) e le Sei assicurazioni. Il ministero della Difesa nazionale di Taiwan ha affermato in una dichiarazione separata che si aspetta che l'accordo vada avanti un mese dopo la notifica del Congresso degli Stati Uniti. La Fics fornisce e supporta comunicazioni vocali e dati mobili e sicure tra i centri di comando e le truppe sul campo, secondo un post di Facebook dell'analista della difesa taiwanese F.S. Mei. La Difesa taiwanese ha sottolineato che la possibile vendita è stata effettuata per migliorare le capacità di comunicazione e difesa dei militari, aggiungendo che Taiwan e gli Stati Uniti continueranno a consolidare la loro partnership per la sicurezza e mantenere la pace e la stabilità attraverso lo stretto. (Nys)