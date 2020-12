Hong Kong: Alta Corte nega libertà su cauzione all'attivista Agnes Chow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista pro-democrazia di Hong Kong Agnes Chow si è vista negare nuovamente la libertà su cauzione. Il giudice dell'Alta Corte Judianna Barnes ha dichiarato oggi, 9 dicembre, che non pensa che l'appello di Chow contro la sua condanna al carcere abbia una ragionevole possibilità di successo. Chow, 24 anni, è stata condannata a dieci mesi di reclusione dopo essersi dichiarata colpevole di aver incitato persone a partecipare a un'assemblea non autorizzata fuori dal quartier generale della Polizia il 21 giugno dello scorso anno, oltre a aver preso parte alla protesta. Altri due attivisti e leader del movimento Demosisto, Joshua Wong e Ivan Lam, sono stati condannati a loro volta a 13,5 e 7 mesi di reclusione. La difesa di Chow aveva annunciato durante l'udienza di condanna presso la West Kowloon Magistracy la presentazione di un ricorso in appello, ma la richiesta di concedere la libertà provvisoria era già stata respinta in quell'occasione. La difesa ha argomentato oggi che la pena sia troppo severa rispetto a casi simili, e che Chow non abbia istigato alcuna violenza. La giudice Barnes ha però nuovamente respinto la richiesta di cauzione. (segue) (Cip)