Hong Kong: Alta Corte nega libertà su cauzione all'attivista Agnes Chow (2)

- Il 2 dicembre, gli attivisti per la democrazia di Hong Kong Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam sono stati condannati oggi dai magistrati di West Kowloon. Wong, 24 anni, è stato condannato a 13 mesi e mezzo di prigione per aver organizzato e istigato un'assemblea non autorizzata fuori dal quartier generale della polizia di Wan Chai lo scorso giugno. Agnes Chow, 23 anni, ha ricevuto una condanna di dieci mesi mentre Ivan Lam, 26 anni, di sette, dopo essersi dichiarati colpevoli del loro ruolo nell'assedio della base di polizia di Arsenal Street lo scorso 21 giugno. I tre erano già stati incarcerati dopo essere comparsi in tribunale il 23 novembre. (segue) (Cip)