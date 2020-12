Hong Kong: Alta Corte nega libertà su cauzione all'attivista Agnes Chow (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wong ha scritto in una lettera di essere stato messo in isolamento per alcuni giorni nel centro di accoglienza di Lai Chi Kok dopo che i servizi di correzione hanno affermato che le scansioni a raggi X mostravano oggetti estranei nel suo stomaco. "Tutto questo dolore e sofferenza rafforzeranno il nostro coraggio e la nostra convinzione per la democrazia e la giustizia. Le gabbie non possono rinchiudere le anime", ha scritto Wong in un post su Twitter. Chow è stata incarcerata per la prima volta in questo procedimento, mentre Wong era stato in prigione in precedenza per il suo ruolo nel Movimento degli ombrelli pro-democrazia del 2014. Anche Lam ha precedenti penali, inclusa una condanna per assemblea illegale in relazione a una protesta contro la proposta di sviluppo dei Nuovi Territori del nord-est nel 2014. (segue) (Cip)