Hong Kong: Alta Corte nega libertà su cauzione all'attivista Agnes Chow (4)

- Nelle ultime quattro settimane sono stati arrestati anche altri attivisti, giornalisti e consiglieri. I tre condannati il 2 dicembre sono stati perseguiti per una protesta che ha avuto luogo fuori dalla sede della polizia di Hong Kong nel giugno 2019, quando manifestazioni a favore della democrazia hanno scosso la città per sette mesi consecutivi, spesso sfociando in violenze. Le manifestazioni sono state innescate dall'introduzione di un disegno di legge sui criminali fuggitivi da parte del governo di Hong Kong. Le proteste sono diminuite da quando la Cina ha introdotto una controversa legge sulla sicurezza nazionale a giugno. Dopo l'arresto i sostenitori degli attivisti hanno aspettato fuori dalla sede giudiziaria di West Kowloon e hanno intonato canti fra cui "Liberate Joshua Wong! Liberate Agnes Chow! Liberate Ivan Lam!" così come "Cinque richieste, non una di meno". (Cip)