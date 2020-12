Usa: Biden potrebbe nominare Pete Buttigieg ambasciatore in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Joe Biden potrebbe nominare il sindaco di South Bend e suo ex avversario alle primarie presidenziali, Pete Buttigieg, ambasciatore degli Stati Uniti in Cina. Lo riferisce Axios, secondo cui quella di ambasciatore non è l’unica carica di ambito diplomatico cui il progressista potrebbe aspirare nella futura amministrazione presidenziale democratica. Buttigieg era anche in lizza per la nomina a rappresentante permanente degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, un incarico che però Biden ha assegnato a Lind Thomas-Greenfield, veterana della diplomazia Usa già responsabile del dipartimento per gli Affari africani dell’amministrazione presidenziale Obama. Nelle scorse settimane Biden ha espresso il proprio apprezzamento personale per Buttigieg, che è arrivato a paragonare al suo figlio defunto, Beau Biden: “Non credo di averlo mai detto prima, ma (Buttigieg) mi ricorda mio figlio Beau. So che per molte persone non avrà un grande significato, ma per me è il miglior complimento che potrei mai rivolgere a un uomo o a una donna”. (Nys)