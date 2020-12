Usa: Alabama e Louisiana pronti a unirsi alla causa legale del Texas sulle norme elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori generali di Alabama e Tennessee sono pronti ad aderire alla causa legale intentata dal Texas contro altri quattro Stati dell’Unione – Pennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin – accusati di aver aggirato le rispettive legislature, apportando modifiche incostituzionali alle norme elettorali prima delle consultazioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Lo anticipa la stampa Usa, ricordando che il Texas chiede che la scelta dei grandi elettori nei quattro Stati chiave, da cui è dipesa la vittoria alle urne del democratico Joe Biden, sia affidata ai legislatori. “Le azioni incostituzionali e i voti fraudolenti in altri Stati non hanno ricadute soltanto sui cittadini di quegli Stati, ma su quelli di tutti gli Stati dell’Unione”, ha scritto sul proprio profilo Twitter il procuratore generale dell’Alabama, Steve Marshall, annunciando l’intenzione di aderire alla causa legale intentata dal suo collega del Texas, Ken Paxton. Il procuratore generale della Louisiana, Jeff Landry, ha scritto in una nota che “alcuni Stati sembrano aver condotto le loro elezioni in violazione dei dettami della Costituzione degli Stati Uniti. Molti cittadini della Louisiana sono stanchi dei tentativi della classe politica e dei media di accantonare i loro legittimi dubbi”. La Costituzione degli Stati Uniti attribuisce alle assemblee legislative degli Stati il potere di stabilire tempi, luoghi e modi dei processi elettorali; negli Stati chiave oggetto della causa intentata dal Texas, però, i governi Statali hanno apportato modifiche alle norme elettorali a ridosso del voto, con l’intento dichiarato di agevolare la partecipazione al voto nel contesto della pandemia di coronavirus.Lo Stato del Texas ha fatto appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti affinché invalidi la nomina dei grandi elettori di quattro Stati nei quali il candidato democratico Joe Biden ha vinto le elezioni dello scorso 3 novembre: Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Lo riferisce la stampa Usa. Il Texas ha anche chiesto il rinvio della riunione del Collegio elettorale chiamato ad eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti, in programma il prossimo 14 dicembre. Il Texas argomenta che le vaste modifiche alla legislazione elettorale varate dal potere esecutivo dei quattro Stati a ridosso delle elezioni, per consentire l'uso su vasta scala del voto elettorale e la proroga dei termini del conteggio delle schede, siano incostituzionali. La mozione è stata fortemente criticata da funzionari di tutti e quattro gli Stati, che hanno definito l'iniziativa "un attacco spietato alla democrazia statunitense". La richiesta è stata presentata direttamente alla Corte suprema senza un passaggio da tribunali di grado inferiore, poiché la Costituzione statunitense concede tale percorso in caso di dispute tra Stati. L'azione legale è stata annunciata dal procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton, e si basa anche sull'assunto che i quattro Stati non sono riusciti a impedire brogli che avrebbero riguardato il voto per corrispondenza. (Nys)