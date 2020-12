Germania: Covid, il Paese verso il blocco totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del numero costantemente elevato di contagi da coronavirus, la Germania potrebbe attuare presto il blocco totale per contenere la diffusione delle infezioni, con restrizioni severe come quelle adottate durante la prima ondata della pandemia nella scorsa primavera. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui il, il blocco parziale in vigore in Germania dal 2 novembre al 10 gennaio, non è sufficiente a ridurre i contagi da Sars-Cov2. Come dichiarato dalla cancelliera Angela Merkel, non sarà possibile superare l'inverno senza ulteriori restrizioni. La decisione potrebbe essere assunta dal governo federale con gli esecutivi dei Laender prima di Natale. Intanto, la Sassonia ha già pianificato il blocco totale dal 14 dicembre al 10 gennaio, mentre in Baviera e Turingia i rispettivi governi hanno già annunciato limitazioni più severe. A Berlino, sono stati esclusi gli allentamenti ai contatti adottati da altri Laender per le festività natalizie e di capodanno, dal 23 dicembre al primo gennaio. (Geb)