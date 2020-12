Germania: dibattito sull'aumento delle tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto in Germania il dibattito sull'aumento delle tasse come strumento per far fronte all'incremento del debito pubblico, dovuto alle misure attuate dal governo federale al fine di sostenere l'economia contro la crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la discussione accompagna le fasi conclusive dell'iter della legge di bilancio per il 2021, su cui il Bundestag voterà il 12 dicembre prossimo. La finanziaria prevede un debito di circa 180 miliardi di euro che, unito al deficit del 2020, porta il disavanzo a 340 miliardi di euro. “Mi rattrista molto che la Germania abbia smarrito la tassa sui patrimoni”, ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. Seppur non formalmente abolita, tale imposta non viene riscossa nel Paese dal 1997. Per Scholz, la patrimoniale avrebbe fornito “un aiuto immediato” contro l'aumento del debito pubblico. Secondo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), di cui Scholz è candidato a cancelliere alle elezioni federali che si terranno in Germania nell'autunno del 2021, la patrimoniale dovrebbe avere un'aliquota dell'1 per cento. Per i “super ricchi”, la rata aumenterebbe all'1,5-2 per cento. Tuttavia, Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito liberaldemocratico sono contrari alla riscossione dell'imposta sui patrimoni. Oltre a tale tassa, sono in discussione un contributo di solidarietà per la crisi del coronavirus e un aumento dell'imposta sul reddito, nonché dell'Iva. Il direttore dell'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw), Marcel Fratzscher, ha affermato: “Temo che l'aumento delle tasse sarà inevitabile come parte di una riforma fiscale al fine di ridurre il debito ed effettuare i necessari investimenti pubblici nella protezione del clima, nella digitalizzazione e nell'innovazione”. (Geb)