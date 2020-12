Germania: Covid, la Sassonia in blocco totale dal 14 dicembre al 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'elevato numero di contagi da coronavirus, la Sassonia, principale focolaio dell'infezione in Germania, attuerà il blocco totale dal 14 dicembre al 10 gennaio prossimo. È quanto annunciato dal primo ministro del Land, Michael Kretschmer, come riferisce il quotidiano “Die Welt”. Scuole, asili e negozi al dettaglio saranno chiusi, con l'eccezione delle attività essenziali. Il governo della Sassonia intende, inoltre, limitare ulteriormente i contatti e introdurre il coprifuoco. Le restrizioni dovranno essere votate dal parlamento del Land. Intanto, come evidenziato da Kretschmer, “la situazione negli ospedali non è soltanto tesa, ma anche estremamente pericolosa”. Dal 20 al 30 percento dei letti di terapia intensiva sono occupati da pazienti con il coronavirus. Gli infetti ricoverati nelle strutture ospedaliere dell'Alta Lusazia devono essere trasferiti a Dresda o Lipsia. A tal riguardo, Kretschmer ha sottolineato che in alcune regioni della Sassonia “non vi sono più letti di terapia intensiva”. Pertanto, le restrizioni pianificate dal governo del Land sono “l'unico modo per fermare il processo di infezione”. In una situazione più difficile della prima ondata di Sars-Cov2, ha poi dichiarato Kretschmer, la popolazione “non prende neanche lontanamente con serietà” la gravità della pandemia, con il virus “molto più forte” e i contagi “saliti alle stelle”. Come evidenziato dal primo ministro della Sassonia, “questo è un ulteriore motivo per cui la politica deve reagire adesso”. (segue) (Geb)