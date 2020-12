Germania: Covid, la Sassonia in blocco totale dal 14 dicembre al 10 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime restrizioni prevedono la sospensione delle lezioni in classe, sostituite dalla didattica a distanza. Per eliminare gli assembramenti, sarà vietato il consumo di alcoolici nei luoghi pubblici. L'accesso alle case di riposo sarà consentito esclusivamente con maschera di protezione e dopo aver effettuato un test rapido per il coronavirus con esito negativo. Farmacie, negozi di forniture mediche, alimentari, uffici postali, parrucchieri e barbieri potranno rimanere aperti. L'obbligo di indossare la maschera di protezione verrà esteso a tutti i luoghi pubblici. Inoltre, verranno attuate restrizioni limitate al traffico transfrontaliero tra Sassoni e Repubblica Ceca. La libertà di riunione verrà garantita in linea di principio, ma solo con rigidi requisiti sanitari e igienici. Per il ministro dell'Economia della Sassonia, Martin Dulig, quanti rifiutano di indossare la maschera di protezione e i negazionisti del coronavirus sono “i principali colpevoli” dell'elevato numero di contagi nel Land. (Geb)