Emirati: a novembre perdite posti di lavoro al minimo da febbraio

- A novembre il settore privato degli Emirati Arabi Uniti ha registrato una contrazione, per la prima volta da maggio, secondo dati della società statunitense Ihs Markit. Secondo il quotidiano emiratino "Gulf News" la contrazione è dovuta a una nuova ondata di chiusure, imposte per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus. C’è tuttavia anche un dato positivo, rappresentato dal fatto che le perdite di impiego abbiano toccato il valore minimo dallo scorso febbraio, ovvero il mese antecedente lo scoppio della pandemia. Secondo quanto confermano le imprese emiratine, sul mercato del lavoro stanno avendo luogo riassunzioni di lavoratori precedentemente licenziati. Il clima resta tuttavia negativo, e per novembre il Purchasing Managers’ Index (Pmi, indicatore della performance del settore privato) rimane a 49,5, per la terza volta in quattro mesi sotto la soglia di 50 (oltre la quale il settore è in crescita). (Res)