Germania: Covid, governo aumenta acconto aiuti novembre e dicembre a 50 mila euro

- Il governo federale ha aumentato da 10 mila a 50 mila euro l'acconto per gli aiuti di novembre e dicembre stanziati a favore delle imprese più colpite dal “lockdown light”, il blocco parziale in vigore in Germania dal 2 novembre al 10 gennaio al fine di contenere la diffusione del coronavirus. È quanto concordato dai ministri delle Finanze e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Olaf Scholz e Peter Altmaier. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo modo l'esecutivo della cancelliera Angela Merkel intende rispondere alle critiche per i ritardi nell'erogazione degli aiuti di novembre e dicembre. Tali sussidi prevedono il rimborso da parte del governo federale del 70-75 per cento del fatturato registrato dalle aziende negli stessi mesi del 2019. Tuttavia, i pagamenti sono stati posticipati a gennaio, anche a causa di problemi tecnici dovuti all'elevato numero di richieste. “Dove si agisce, si commettono anche errori”, ha ammesso Altmaier. (Geb)