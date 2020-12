Governo: Bellanova, Conte rispetti il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte va avanti se non governa contro il Parlamento: non siamo una repubblica fondata sui Dpcm né sulle task force". Lo ha detto in una intervista a "la Repubblica" Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura e capo delegazione dei renziani nell'esecutivo. E sul voto oggi sulla riforma del Fondo Salva Stati rincara: "Non abbiamo firmato la risoluzione di maggioranza perché prima vogliamo sentire se Conte nel suo intervento alle Camere, rispetta i patti sul Mes. A dover decidere è il presidente Conte. Chi ha l'onore di governare una maggioranza, ha l'onere della sintesi e non deve generare tensioni". Poi spiega qual è il problema della cabina dl regia sul Recovery Plan proposta da Conte. "Se quella norma dovesse passare così com'è, si darebbe il via libera ad una sorta di esautoramento delle funzioni e del ruolo dello Stato. Il testo, inviato nella notte tra domenica e lunedì e illustrato lunedì mattina, commissaria i ministeri, la pubblica amministrazione, le Regioni. Assegnando rilevanti poteri sostitutivi a sei responsabili di missione, che verrebbero scelti esclusivamente sulla base di conoscenza personale, e a trecento altri tecnici individuati con lo stesso metodo, liberi peraltro da quelle responsabilità che costituzionalmente sono in capo alla pubblica amministrazione". Il ministro aggiunge poi che "il premier non può dire 'ce la chiede l'Europa' e poi essere smentito dalla stessa Ue: così si diventa inaffidabili", ha concluso Bellanova.(Res)