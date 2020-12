Covid: ambasciatore Sannino, l'Europa si è mossa in maniera compatta e sinergica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo di fondo è avere una politica estera europea più coerente in un mondo che è divenuto sempre più polarizzato tra i due grandi blocchi rappresentati da Usa e Cina. Nel mezzo c'è un'Unione Europea che deve essere in grado di porsi con protagonismo in questo scenario e raccogliere tutte le sfide". Un napoletano ai vertici della diplomazia europea: è Stefano Sannino, nominato a capo del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Un'agenzia non dissimile a quello che può considerarsi un vero e proprio ministero degli Esteri europeo. Sannino non crede che l'Europa stia reagendo all'emergenza Covid in ordine sparso. "Troppo spesso c'è questa idea errata, da quello che vedo invece mi sembra che la risposta sia stata data in maniera compatta e sinergica. È stata creata una centrale di acquisti europea che ha agevolato di molto l'approvvigionamento di mascherine, dispositivi medici e anche di vaccini. Questo ha permesso di contrattare prezzi migliori e rendere più efficienti i meccanismi". (segue) (Res)