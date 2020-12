Covid: ambasciatore Sannino, l'Europa si è mossa in maniera compatta e sinergica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è letto che la Germania partirà prima con le vaccinazioni e avrà più dosi rispetto all'Italia. "Anche qui c'è una narrazione che non corrisponde al vero. Sono state comprate dosi per vaccinare il doppio dei cittadini europei e ogni Stato membro ne avrà in parti uguali. In Italia abbiamo spesso questa sbagliata sensazione di essere i secondi della classe. Ogni Paese deciderà il proprio piano di vaccinazione e stabilirà delle priorità, ma su questo l'Europa ha agito come un blocco unico". Quanto ai rapporti con gli Usa in seguito alla vittoria di Biden, "l'Ue ha ribadito la volontà di ritrovare la naturale e privilegiata interlocuzione con gli Usa. Abbiamo valori e principi comuni che non possono essere messi in discussione. Questo è stato ribadito anche dall'ultimo Consiglio europeo", ha concluso Sannino. (Res)