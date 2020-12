Covid: Cooke (Ema) a "la Repubblica", la prima autorizzazione sui vaccini arriverà il 29 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di Pfizer e Moderna, ma posso anticipare che la visione preliminare dei dati che abbiamo ricevuto il primo dicembre è positiva per quanto riguarda efficacia e sicurezza". Lo ha detto a "la Repubblica" Emer Cooke, la farmacologa irlandese che dal 16 novembre ha sostituito Guido Rasi a capo dell'Ema, l'Agenzia Ue del farmaco chiamata a dare il via libera al vaccino anti Covid in Europa. "Dobbiamo ancora controllare la qualità della catena di produzione e la capacità delle aziende di preparare il rimedio su larga scala. Su questi aspetti i nostri esperti hanno domandato informazioni addizionali, così come abbiamo chiesto ulteriori dettagli sulla sicurezza. È uno scambio di informazioni costante, che svolgiamo su base giornaliera". Quanto all'opinione Ema sui vaccini, "probabilmente ci esprimeremo il 29 dicembre per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna". Il Regno Unito è arrivato prima, l'Europa è più prudente. "Noi abbiamo optato per l'autorizzazione condizionata (anziché su quella d'emergenza) perché si tratta di un processo che coinvolge i nostri esperti, il comitato farmacologico e quello di valutazione del rischio in modo da dare serie assicurazioni su sicurezza ed efficacia a beneficio di tutta la popolazione europea", ha concluso Cooke. (Res)