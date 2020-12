Ue: associazioni industriali di Italia, Spagna, Germania, Polonia e Francia, serve piano per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Bonomi, Garamendi, Kempf, Witucki e De Bezieux, abbiamo bisogno di un piano per la ripresa e la crescita. Carlo Bonomi, Antonio Garamendi, Dieter Kempf, Maciej Witucki e Geoffroy Roux De Bezieux, rispettivamente presidente di Confindustria, presidente Ceoe, presidente Bdi, presidente Lewiatan e presidente Medef, in un loro intervento su "Il Sole 24 Ore" scrivono che "il 10 dicembre p.v., i leader delle Istituzioni dell'Ue e degli Stati membri si incontreranno a Bruxelles per discutere delle ulteriori azioni di coordinamento in materia di Covid-19, di cambiamenti climatici, di sicurezza e relazioni esterne. L'incontro sarà, inoltre, un'occasione cruciale per poter finalmente raggiungere un accordo sul nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Ue (Qfp) e sul Next Generation Ue (Ngeu)". "L'Europa - continuano - ha urgentemente bisogno di un Piano per la ripresa e la crescita; gli strumenti chiave del Recovery Plan europeo, il Qfp e Ngeu, sono oggi più importanti che mai e devono diventare operativi senza ulteriori ritardi. Siamo pienamente consapevoli degli sforzi negoziali in corso. Allo stesso tempo, esprimiamo grande preoccupazione per il fatto che gli stalli non siano ancora stati superati. Il tempo stringe e il rischio di entrare nel sistema dell'esercizio provvisorio del bilancio Ue appare altissimo". (segue) (Res)