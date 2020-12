Ue: associazioni industriali di Italia, Spagna, Germania, Polonia e Francia, serve piano per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cinque presidenti osservano inoltre che "se davvero vogliamo uscire vincitori dalla lotta contro la pandemia, è necessario unire le forze e dispiegare tutte le energie per guardare in avanti e iniziare a ricostruire il nostro futuro. Bdi, Ceoe, Confindustria, Lewiatan e Medef rappresentano le imprese dei cinque Paesi principali beneficiari della Recovery and Resilience Facility (Rrf); circa due terzi dell'ammontare complessivo delle sovvenzioni è destinata a sostenere le riforme e gli investimenti di questi cinque paesi". "Pertanto, - aggiungono - esortiamo le Istituzioni europee e gli Stati membri a definire regole semplici e certe per assicurare una effettiva operatività dei piani nazionali di ripresa e resilienza, garantendo il pieno coinvolgimento delle parti sociali tanto nella loro elaborazione quanto nella loro attuazione", hanno concluso Bonomi, Garamendi, Kempf, Witucki e De Bezieux. (Res)