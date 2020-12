Iraq: proteste a Suleimaniya spingono governo Kurdistan a negoziati con Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circoli governativi, parlamentari e partiti si sono mossi per contenere le proteste divampate negli ultimi giorni a Suleimaniya, nel Kurdistan iracheno, durante le quali hanno perso la vita due manifestanti, vari altri sono stati feriti, e sono state incendiate le sedi di partiti politici ed edifici governativi. I tre partiti che formano il governo curdo (Partito democratico del Kurdistan, Unione nazionale del Kurdistan, Movimento per il cambiamento) hanno tenuto un incontro per confrontarsi sugli ultimi sviluppi della crisi finanziaria. Secondo le prime indicazioni, il governatorato di Suleimaniya è incline a scegliere un accordo con il governo di Baghdad e a consegnare petrolio e ricavi doganali per poter versare gli stipendi dei dipendenti pubblici, invece di andare nella direzione del decentramento amministrativo e di una trattativa separata con il governo federale. (Res)