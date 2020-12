Energia: Spagna, Engas unica azienda con massimo punteggio lista Cdp Climate Change

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Enagas è, per il secondo anno consecutivo, l'unica azienda al mondo nel suo settore con inclusa con il massimo punteggio nella "A List" del Cdp Climate Change, un ente benefico senza scopo di lucro che si propone di promuovere, tra le imprese e i governi, la riduzione dei gas serra, la protezione delle foreste e la salvaguardia delle risorse idriche. La sua procedura e metodologia è considerata un riferimento nella trasparenza ambientale aziendale per gli investitori di tutto il mondo. Questo riconoscimento pone ancora una volta Enagas tra le aziende più avanzate al mondo in termini di sostenibilità e gestione ambientale in termini di riduzione delle emissioni, gestione dei rischi e delle opportunità derivanti dal cambiamento climatico e promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio. Dal 2014, Enagas ha ridotto le sue emissioni del 50 per cento e punta a continuare a ridurle di un ulteriore 25 per cento entro il 2030 e del 61 per cento entro il 2040. In questo momento l'impresa sta lavorando a più di 12 progetti legati alla decarbonizzazione promuovendo energie rinnovabili non elettriche, come l'idrogeno verde e il biometano, la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica. (Spm)