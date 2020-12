Mediterraneo orientale: ministro Esteri Giordania incontra omologhi Cipro e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, ha avuto ieri un incontro con l’omologo cipriota, Nikos Christodoulides, e l’omologo della Grecia, Nikos Dendias. Si tratta del quarto incontro fra i tre ministri nel quadro della cooperazione trilaterale avviata dai leader dei tre Paesi nel 2016, per rafforzare partnership e la collaborazione in vari settori. Nel corso del colloquio, riferisce l'agenzia di stampa giordana "Petra", i tre ministri hanno discusso delle misure adottate dai tre paesi per applicare le decisioni dei precedenti vertici di Nicosia del 2018 e di Amman nel 2019, in vista della preparazione al prossimo summit, che avrà luogo l’anno venturo in Grecia. I ministri hanno discusso di una vasta agenda di cooperazione e degli ultimi sviluppi regionali. (Res)