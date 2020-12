Calcio: ministra Sport francese soddisfatta per gesto di Psg e Basaksehir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra francese degli Sport, Roxana Maracineanu, ha espresso soddisfazione per il gesto dei giocatori del Paris Saint Germain e dell'Istanbul Basaksehir, che nella serata di ieri, 8 dicembre, hanno lasciato il campo da gioco dopo che il quarto uomo è stato accusato di aver pronunciato frasi razziste. "Abbiamo assistito a un evento inedito: lasciare il campo in modo solidale", ha detto Maracineanu in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". Secondo le ricostruzioni, il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu, avrebbe indicato all'arbitro il vice allenatore del Basaksehir, il camerunense Pierre Webo, per espellerlo utilizzando l'espressione "negro". L'Uefa ha fatto sapere che sul caso aprirà l'inchiesta. "Se le frasi saranno confermate le cose cambieranno", ha detto Maracineanu "Sono gli atti che contano", ha continuato la ministra francese, sottolineando il gesto "forte" delle due squadre, che hanno abbandonato il campo per protesta.(Frp)