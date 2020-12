Ue: Timmermans, rinunciare a Stato di diritto significherebbe rinunciare all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinunciare allo Stato di diritto significherebbe rinunciare all'Unione europea ma sono "fiducioso" che si possa raggiungere un accordo sul Piano per la ripresa dopo il veto annunciato da Polonia ed Ungheria. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais" il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, aggiungendo che l'Europa "non può stare in piedi da sola" se non fa affidamento al rispetto dei diritti umani e della democrazia. Il vicepresidente ha poi evidenziato che "nessuno ha costretto" la Polonia o l'Ungheria a ratificare i trattati europei e i patti che, una volta firmati, devono essere rispettati. "L'articolo 2 del Trattato europeo è molto chiaro sullo stato di diritto e sulla natura della società europea". In tal senso Timmermans ha chiarito che nei due Paesi "c'è un massiccio sostegno all'adesione all'Ue". In merito alle preoccupazioni per il veto imposto da Polonia ed Ungheria, Timmermans ha dichiarato che crede possibile "raggiungere una soluzione soddisfacente" per tutti sulla base dell'accordo del Consiglio e del Parlamento dello scorso luglio. "Se si tratta di chiarire l'interpretazione dell'accordo, (la cancelliera tedesca, Angela) Merkel può essere molto utile per garantire che tutti abbiano la stessa lettura del testo e per chiarire ciò che non è incluso". Questa può, dunque, essere la basa per una soluzione, Tuttavia, in caso contrario, "dovremmo cercare un'alternativa per portare avanti il Piano per la ripresa con 25 Stati membri, senza la Polonia e l'Ungheria". (Spm)