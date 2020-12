Iraq: vertice tre presidenze ribadisce sostegno a dialogo con Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il vertice delle massime cariche dello Stato dell’Iraq (presidente della Repubblica, Barham Salih, primo ministro, Mustafa al Kadhimi, e presidente del parlamento, Mohammed al Halbusi) con i gruppi parlamentari ribadisce il sostegno alla prosecuzione del dialogo fra il governo federale di Baghdad e l’esecutivo della regione autonoma del Kurdistan. Al vertice, avvenuto ieri nella sede del governo iracheno, hanno partecipato fra gli altri l’ex premier (e presidente della Coalizione per lo Stato di diritto) Nuri al Maliki, e il leader delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), Falih al Fayyadh. Nel corso dell’incontro le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi nel paese, delle linee generali del bilancio federale per il 2021 e dei problemi in sospeso tra l’autorità di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan. (Res)