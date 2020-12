Medio Oriente: Ong denunciano all’Onu attacchi contro giornalisti palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj) e il Sindacato dei giornalisti palestinesi hanno inviato ieri alle Nazioni Unite due documenti, in cui denunciano il fatto che “l’attacco sistematico ai giornalisti palestinesi da parte di Israele e il fatto che Israele non giudichi i colpevoli, sono un attacco alla libertà d’espressione, al diritto alla vita e una violazione del diritto internazionale e umanitario, e può essere equiparato ai ‘crimini di guerra’”. Secondo l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", le due denunce sono indirizzate a Irene Khan, referente speciale dell’Onu per la libertà di opinione e di espressione, e ad Agnes Callamard, referente delle Nazioni Unite per le esecuzioni arbitrarie o extragiudiziali. Entrambi i documenti comprendono accuse di attacchi programmatici, utilizzo eccessivo della forza, discriminazione e impunità per i colpevoli. (Res)